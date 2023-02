Leao Butrón, exarquero de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

Leao Butrón dio a conocer su retiro del fútbol profesional a los 43 años. El exarquero de Alianza Lima señaló que no le costó tomar esta importante decisión en su vida y espera que los hinchas del equipo blanquiazul lo recuerden.

Addemás, el exgolero de la Selección Peruana dejó en claro que en su opinión, Alianza Lima es el club más grande del fútbol peruano por encima de su archirrival, Universitario de Deportes.

"La 'U' es un equipo grande. Yo soy hincha de Alianza y para mí Alianza es el más grande, pero la 'U' es un equipo grande, hay que dejar eso en claro, pero por cosas obvias y, que es lo bonito del fútbol, te identificas más con uno que con otro y es un tema natural", señaló a Toque en Primera de Best Cable.

Butrón también dijo que no habría aceptado una oferta de Universitario debido a su relación con Alianza. "Veo difícil esa situación, muy difícil. Primero, porque no creo que me llamen y después, tampoco creo que acepte", agregó.

Leao Butrón. | Fuente: Instagram

Aprueba a Bustos

Para finalizar, Leao Butrón destacó la llegada del entrenador Carlos Butos al banquillo de Alianza. Cree que es "excelente" su contratación de cara a la vuelta del equipo blanquiazul a la Liga 1.

"Me es grato, no lo conozco personalmente, pero tengo muy buenas de él por Martín, jefe de equipo de San Martín. Viendo lo que hizo en San Martín y cómo juegan sus equipos me parece muy bien, excelente que esté Bustos como técnico", sostuvo.

