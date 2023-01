Leao Butrón fue tres veces campeón nacional con Alianza Lima | Fuente: Andina

Leao Butrón conversó con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias para profundizar sobre el tema de su salida del plantel de Alianza Lima, la cual anunció este martes el conjunto blanquiazul.

"Me llamó hoy José Bellina (Gerente Deportivo), me comunicó que no iba a renovar, que es parte del plan que están llevando a cabo y es entendible. Quiero agradecer totalmente a todas las personas que me están escribiendo", señaló.

Alianza Lima cerró la temporada 2020 de la Liga 1 no pudiendo escapar del descenso, por lo que tendrán que afrontar el siguiente año la Segunda División. Al respecto, el guardameta expresó que tenía la intención de disputar dicho certamen con los 'íntimos'.

“Yo me reuní hace dos semanas con Bellina y le comenté que iba a respetar la decisión del club, no la iba a discutir ni negociar. Si ellos pensaban que yo tenía que estar en el campo, banca o en mi casa como hincha, yo lo iba a aceptar. El tema económico nunca ha sido una traba para que yo esté en Alianza Lima. Si no lo fue en el mejor momento, tampoco lo sería en este. No hubiera negociado eso, pero eso no tiene nada que ver con la decisión del club", detalló.

Hasta el momento, Alianza solo hizo oficial nombre de algunos futbolistas que no continuarán en el equipo. El caso de Butrón se suma al de Carlos Ascues, Francisco Duclós y Joazhiño Arroé.

"Cuando Alianza Lima descendió pensé que los planes para el próximo año tenían que cambiar. Luego lo vi venir (su salida), porque hubo mucho silencio (por parte del club)", expresó.

El '1', tres veces campeón nacional con los blanquiazules, agregó además que podría vincularse en el futuro al club, aunque fuera del plano como futbolista profesional.

"Bellina me dijo que posiblemente en el futuro podríamos trabajar algo con el club. Pero no hay nada por ahora. Lo conversé en su momento con dirigentes, pero el desenlace del campeonato cambia los planes", precisó.

Butrón sobre su salida de Alianza: "Me comunicaron que no renovaría, que es parte del plan que están llevando a cabo" | Fuente: Prensa Alianza

