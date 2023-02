Leao Butrón sobre su retiro: 'En noviembre veré cómo estoy y tomaré una decisión'. | Fuente: Andina

En algunas oportunidades, Leao Butrón, arquero de Alianza Lima, dejó entrever que su retiro se daría en el presente año. Al respecto, el golero de 43 años, se refirió al tema y deslizó la posibilidad de aplazarlo.

"Yo había decidido retirarme este año pero ahora todos los planes han cambiado. Creo que no es momento para pensar en ese tema, veré en noviembre cómo estoy y tomaré una decisión", sostuvo Butrón en conferencia de prensa del club 'íntimo'.

Asimismo, se refirió a los trabajos que viene teniendo con el comando técnico de Mario Salas: "Este ma de la tecnología te hace pensar mucho, una vez que te quitas los lentes te sientes más activo, con más reacción, para mí es una novedad pero me gusta mucho aprender estas cosas, nunca había trabajado así y trato de sacarle provecho".

En tanto a una posible suplencia en caso no le toque cuidar el arco blanquiazul, Butrón resaltó: "Me gusta mucho Franco Saravia que este año ha subido al primer equipo, pero la disputa entre Espinoza y Rivadeneyra me parece que va a ser muy buena y Alianza va a sacar mucho provecho de eso".

Como se recuerda, Alianza Lima viene entrenando desde el lunes pasado en Esther Grande de Bentín. En tanto a los refuerzos, el fichaje de Patricio Rubio estará por cerrarse en las próximas horas y será el único refuerzo del cuadro victoriano.

Te sugerimos leer