Alianza Lima está a tres unidades de la zona de descenso

El capitán no se guardó nada. Alianza Lima perdió este sábado ante Sport Boys por 2-0 en partido correspondiente a la sétima fecha de la Fase 2, con lo que mantiene su complicada situación con la zona de descenso. Así, Leao Butrón señaló que la responsabilidad del presente deportivo del club es de los futbolistas.

“Se merece porque es parte de nosotros los jugadores, somos los que decidimos en el campo de juego, los que fallamos pases muy fáciles de dar, somos los que no decidimos en las jugadas. Estoy seguro de que pasa por nosotros. Sucede que también estamos jugando una situación muy complicada a la que tampoco estamos acostumbrados. Es difícil”, dijo el guardameta tras el cotejo en 'Gol Perú'.

Los blanquiazules registran tres derrotas consecutivas en la Fase 2 y cuatro jornadas sin triunfos, lo que les llevó a estancarse con 26 unidades en la tabla acumulada, a solo tres puntos del descenso.

“Somos los únicos responsables y los únicos que podemos sacar esto adelante, no hay otra circunstancia que pueda surgir para aliviar esto. Cambiar decisiones, tenerlos bien grandes y puestos. No debemos tener miedo de cometer errores. Eso es lo que yo siento, que tenemos miedo. Si tenemos que fallar, fallamos. Uno debe morir de pie siempre y eso involucra a todos los jugadores, porque ya pasaron técnicos y somos nosotros los jugadores. No hay que ser mediocres diciendo que esto sucedió por otros. Somos nosotros y estoy seguro de que vamos a tener la fortaleza para sacar esto adelante. Está complicado, pero, así como nos metimos, tenemos que ser hombres pasar salir de esto", señaló.

A falta de dos fechas, su pelea directa es con Carlos Stein. Los dirigidos por Daniel Ahmed enfrentarán en la próxima jornada a Mannucci y cerrarán la Fase 2 ante Sport Huancayo.

