Sin duda uno de los nombres más criticados tras el descenso de Alianza Lima fue el de Carlos Ascues, ex volante 'íntimo' que retornó al club en el 2020 y que recientemente no extendió su contrato.

Por su parte, Leao Butrón, ex arquero del equipo íntimo, se refirió al respecto: "Me entristece que haya tenido un año bajo como nosotros. Lo que pasa que la crítica se centraba en Ascues", indicó en diálogo con Fútbol en América.

En tanto al penal errado por el ex volante íntimo en el partido ante Sport Huancayo que sentenció el descenso del equipo a Liga 2, agregó: "Mucho critican que haya pateado el penal en el último partido, pero yo como futbolista déjame decirte que hay que tener la corbata bien puesta para después de un año lleno de criticas, y en un partido tan caliente, ir a patear un penal. Yo me saco la corbata. Hay que tenerlas bien puestas".

"Se quedaba un grupo de seis jugadores a practicar penales luego de los entrenamientos casi todos los días. No me acuerdo que Carlos haya fallado un penal en el año. Falló dos ante USMP y Sport Huancayo", sostuvo el ex golero de Alianza Lima.

Finalmente, indicó: "Así es el fútbol, de raro. Carlos patea muy bien, pero la presión le jugó una mala pasada. Todo el mundo el apunta a él, pero hay que dejar claros que la responsabilidad está exactamente igual en todos los jugadores".

