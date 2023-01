Leao Butrón retornó a Alianza Lima en 2015 | Fuente: Andina

Diez temporadas transcurrieron para su regreso al pórtico blanquiazul. Leao Butrón se unía otra vez a Alianza Lima en el año 2015, luego de su paso con mucho protagonismo en Melgar.

Las primeras dos campañas, a su vuelta, el equipo marchó con irregularidad en cuanto a resultados. Pero, al tercer año, en 2017 con Pablo Bengoechea en el banquillo, Alianza Lima finalizó campeón y el arquero logró su octavo título nacional y el tercero con el cuadro victoriano.

Para el actual 2020, ya con 43 años cumplidos, Leao Butrón afronta su vigésima cuarta temporada como futbolista profesional, sin embargo, pese a que en principio veía a este año como el último de su trayectoria, ahora se piensa aquella opción.

“Todavía no he definido si de todas maneras mi retiraré este año. Sería hermoso campeonar con Alianza Lima y retirarme. Sí me da un poco de temor, pero eso pasa”, expresó en torno a su futuro en entrevista con ‘Movistar Deportes’.

“Ahora que hemos estado sin fútbol han pasado muchos partidos antiguos y pienso que eso me va a tocar en el futuro, mirar los partidos que he jugado más que jugarlos en sí, porque te vas aretirar. Sí me da un poco de temor y miedo, pero es una etapa que hay que pasarla”, agregó el guardameta.

Tras arrancar la Liga 1 2020 con Pablo Bengoechea, Alianza Lima ahora está bajo la conducción del chileno Mario Salas.

“Esta semana estamos trabajando casi a doble turno, el comando técnico es muy exigente”, dijo Butrón.

