Leao Butrón exdelantero de Alianza. | Fuente: Alianza Lima

Leao Butrón volvió a descartar su retorno como arquero en Alianza Lima. Aunque dijo que podría aportar en el equipo blanquiazul, pero no en la parte deportiva.

"La única posibilidad de extender mi carrera, pues ya había decidido en terminarla en 2020, era si Alianza Lima me lo pedía, pero no se dio. Ya han pasado tres meses y lo veo bastante difícil, en un 99% que no. Por ahí conversamos un poco, pero ya me puse otros objetivos. Creo que si puedo aportar, no sería tan importante en la parte deportiva", señaló a la cuenta de Alianza History.

El exgolero de la Selección Peruana confía que los dirigente de Alianza Lima hayan realizado cambios con miras a la participación de la Liga 2.

"Me lo esperaba porque era un momento muy complicado para todos, para los dirigentes, para todos... Y como se venían cambios, supongo que eso no habrá dejado tomar las mejores decisiones en un corto tiempo. Espero que estén arreglando esa situación en estos días, porque el campeonato se aproxima. Hay que representar bien y tienen que estar los mejores", agregó.

Butrón salió campeón con Alianza Lima en tres ocasiones. En 2017 fue el mejor del plantel dirigido por Pablo Bengoechea.

El equipo dirigido por Carlos Bustos tiene como arquero principal a Steven Rivadeneyra.

NUESTROS PODCAST

Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?

Newsletter "Fútbol como Cancha"

No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de “FÚTBOL COMO CANCHA”, en el que encontrarás los partidos, los datos y las pepas que debes tener en cuenta los fines de semana.

Te sugerimos leer