Leao Butrón: 'No vamos a permitir que Alianza pierda la tranquilidad de vestuario que consiguió en los últimos años' | Fuente: Alianza Lima

Antes del inicio de la cuarentena por la pandemia del nuevo coronavirus, Alianza Lima fue el centro de atracción y no precisamente por los resultados deportivos, sino por temas netamente extradeportivos. En el vestuario íntimo no están dispuestos a que se repita la misma historia en esta segunda mitad del año.

"Lo que está muy claro es que en los últimos años Alianza consiguió una tranquilidad en el vestuario que nos ha permitido pelear el campeonato. No podemos perder eso y no lo vamos a permitir tampoco. No suma, en la primera mitad del año eso nos ha restado”, contó Leao Butrón, uno de los capitanes de Alianza Lima, en Capital Deportes.

“Cuando haces cosas de adultos, todo tiene que ir de la mano con tus obligaciones, en un primer equipo hay que tener las cosas claras. El profesor también ya ha sido súper claro de lo que quiere de cada uno”, agregó el arquero.

Leao Butrón también habló de la responsabilidad que tiene cada integrante del plantel blanquiazul sobre el cuidado que deben tener para evitarse contagiarse de coronavirus.

“No podemos fallar. El protocolo dice: entrenas y te vas a tu casa. Tenemos que cuidarnos lo máximo posible. Si hay un infectado que sea una consecuencia natural de las estadísticas y no que sea por irresponsabilidad nuestra”, finalizó.

