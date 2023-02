Leao Butrón: 'El problema pasa por rendimiento, no por estilo de juego'. | Fuente: Alianza Lima

El último lunes Alianza Lima cayó por 1-2 ante Ayacucho FC y, con este resultado, acumuló cinco derrotas consecutivas (cuatro por Torneo Apertura y una en Copa Libertadores). Asimismo, en tanto a la tabla acumulada, se encuentra a tres puntos de la zona de descenso.

Por su parte, Leao Butrón, arquero y referente del equipo, se refirió a la difícil situación: "Es una realidad, nos hemos comprometido en esa parte de la tabla. Es mejor tener bien claro qué es lo que nos estamos jugando y así lograr los objetivos", sostuvo en conferencia de prensa.

"La realidad nos obliga más a mirar hacia atrás que ilusionarnos, como todos los años, con el campeonato, lamentablemente", agregó el golero de 43 años que no pudo estar ante Ayacucho FC por una distensión muscular.

Asimismo, fue consultado acerca de si considera que la causa de no ganar pasa por la idea de juego del entrenador Mario Salas: "No creo porque el jugador tiene que adaptarse al estilo de juego, no puede ser una excusa para tener o no un buen rendimiento. Acá hay jugadores profesionales que se deben adaptar, por ejemplo antes estaba Araujo e iba a selección y cambiaba su forma de jugar. Pasa más por el rendimiento que por el estilo de juego".

En tanto a lo personal y si aún considera retirarse a fines de este año, Butrón señaló: "Estoy tan preocupado por la situación del equipo, mi obligación es entregar todo por el equipo y ya luego habrá tiempo para pensar eso".

