Alianza Lima inició la temporada 2020 con Pablo Bengoechea en la dirección técnica, pero la campaña solo se sostuvo por siete partidos de carácter oficial. El uruguayo renunció en marzo pasado al cargo, tras caer frente a Universitario de Deportes en la Liga 1, y en su despedida señaló que consideraba que su discurso no era atendido por el plantel. Al respecto, Leao Butrón, guardameta blanquiazul, reveló un acercamiento al entrenador antes de su marcha.

“Con Pablo (Bengoechea) siempre tuve muy buena relación, me hizo jugar poco en 2019 a pesar que me fue muy bien en 2018 y 2017, pero él jamás podría decir que yo no tuve una buena actitud. Yo no creo que haya habido desgaste, pero sí de repente él sintió que lo que él decía no llegaba. Antes del clásico yo fui a pedirle a Pablo que se quede, a pesar que no me tenía como titular fijo. En el grupo siempre hubo respeto por Pablo", indicó el arquero en Radio Ovación.

Tras la salida de Bengoechea, Alianza Lima anunció a Mario Salas como su nuevo técnico, quien ya entrena con el club de forma presencial en el complejo Esther Grande Bentín.

"El profesor Mario y su cuerpo técnico consideran a todos los jugadores por igual y por esto todos se esfuerzan al máximo para tratar de tener un puesto. Ha sido más directo en cuanto a lo que quiere y al trabajo. Ya hemos podido hacer trabajos tácticos y ahí se nota lo que desea”, expresó.

