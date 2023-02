Alianza Lima: ¿Lateral o extremo? Esto respondió Alexi Gómez acerca de su posición en la cancha. | Fuente: Liga 1

El último sábado Alianza Lima empató 1-1 frente a Deportivo Municipal y se dieron más luces acerca de la idea de juego del entrenador Mario Salas con el equipo 'íntimo'. Durante el encuentro hubo un detalle que llamó la atención dentro del esquema.

En la primera parte del compromiso, Alexi Gómez se mantuvo como lateral izquierdo. Sin embargo, hacia el segundo tiempo, se realizó la variante de Kevin Ferreyra por Anthony Rosell y, por su parte, la 'Hiena' jugó más adelantado, como extremo, y Rosell ocupó el lugar de lateral, donde se vio una mejor versión del futbolista.

Al respecto, el jugador 'íntimo' se refirió a su posición dentro del campo: "Yo me siento cómo y bien donde me necesite el grupo. Me tocó empezar de lateral y luego más adelante, de extremo, creo que me sentí cómodo porque Anthony conoce el puesto, es un puesto medio complicado, pero Anthony lo maneja bien y me pude soltar un poco más", afirmó Gómez.

Sin embargo, detalló que no tiene problema con ubicarse más retrasado. "Si el entrenador lo requiere, yo voy a estar al 100% para estar mi mejor rendimiento como lateral", agregó el futbolista de 27 años para las redes sociales del club.

En tanto al plan que se tiene con Alianza Lima, el jugador sostuvo: "La idea es ganar, nos hemos acostumbrado a eso, estamos trabajando para eso. Desde el domingo hay que empezar ganando, eso nos dará confianza".

Este domingo Alianza Lima se medirá frente a Deportivo Binacional en la primera fecha tras el reinicio de la Liga 1, el compromiso está programado para jugarse a las 6:00 pm en el Estadio Nacional.

Te sugerimos leer