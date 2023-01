Alianza Lima empató 1-1 con UTC en Cajamarca por la fecha 7 del Torneo Clausura. | Fuente: Prensa Alianza Lima

En Alianza Lima no están contentos con los arbitrajes que han recibido últimamente. El gerente deportivo del cuadro blanquiazul, Gustavo Zevallos, señaló en Ovación que vienen siendo sumamente perjudicados por los encargados de impartir justicia a lo largo de los cotejos y lamentó también el desempeño de Jesús Cartagena.

"Realmente mortifica que semana a semana nos veamos perjudicados por los arbitrajes. Frente Cantolao y Deportivo Municipal fueron muy reglamentaristas y rigurosos con Alianza Lima. Eso me parece muy bien, pero lo mismo debió mostrar Jesús Cartagena en el duelo contra UTC", dijo.

Gustavo Zevallos detalló los cobros de Cartagena con los cuales Alianza Lima no está de acuerdo en la igualdad ante UTC, nombrando la polémica caída de Adrián Ugarriza en área rival luego de una falta de Emiliano Ciucci. Además, el directivo íntimo hizo un llamado para que las decisiones sean lo más justas posibles.

"No le cobraron un clarísimo penal a Ugarriza y tampoco expulsaron a Murrugarra por una falta contra Felipe Rodríguez. No entendí el criterio, pero no puede ser posible que nos estén perjudicando fecha tras fecha. Acá no pedimos que nos favorezcan en sus cobros, sino que sancionen lo justo", sentenció.

