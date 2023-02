Kevin Quevedo no sería considerado por Pablo Bengoechea. | Fuente: Club Alianza Lima

Alianza Lima enfrentará a Carlos A. Mannucci este viernes a las 8:00 pm., en Matute, en un partido clave por la lucha de llegar al primer lugar. Sin embargo, tendría que hacerlo sin una de sus figuras: Kevin Quevedo.

El atacante blanquiazul ya regresó de su paso por la Selección Peruana Sub 23, pero de todas formas no sería considerado por Pablo Bengoechea. Si bien está apto y no presenta lesiones, el entrenador íntimo habría decidido no contar con él.

Si bien la lista de convocados aún no ha sido publicada, RPP supo que el nombre de Kevin Quevedo no estaría porque el DT tendría como plan repetir la base del plantel que venció a San Martin. Además, su renovación es cada vez más difícil.

Quevedo es el máximo goleador blanquiazul en la temporada: lleva 14 tantos en 23 partidos, y uno de ellos se lo hizo a Mannucci, en el Torneo Apertura. Esta vez no podrá repetir el plato.

Alianza Lima marcha segundo en la tabla de posiciones del Torneo Clausura, a solo un punto del líder, Universitario de Deportes. El partido ante Carlos A. Mannucci, por la fecha 12 del campeonato local, será decisivo para sacarle ventaja al clásico rival, que el domingo visitará a César Vallejo.

