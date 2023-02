Kevin Quevedo: 'A fin de año se verá si me quedo o me voy, ahora yo quiero salir campeón con Alianza Lima' | Fuente: RPP Noticias

El joven atacante de Alianza Lima Kevin Quevedo se refirió a su futuro futbolístico, y dijo que en vez de fijarse en una posible salida del club, él está concentrado en darle el título nacional al cuadro blanquiazul.

"En estos temas contractuales yo no me fijo mucho, yo me concentro en hacer bien las cosas dentro del campo. A fin de año se verá si me quedo o me voy para otro equipo, yo quiero salir campeón con Alianza y después lo que Dios quiera", declaró Quevedo en conferencia de prensa.

Kevin Quevedo dijo además que día a día busca perfeccionarse como jugador y corregir sus errores. "Estoy tomando las cosas con tranquilidad, pensando en los errores y en lo que tengo que hacer partido tras partido, estoy con la confianza al tope pensando en hacer bien las cosas, lo tomo con mucha responsabilidad", precisó.

Por último el futbolista de 22 años manifestó su deseo de volver a vestir la camiseta de la Selección Peruana. "Apunto a estar en la Selección, vestir la blanqurroja es algo inexplicable, me siento muy orgulloso al vestirla, ojalá se me de otra vez. Estoy trabajando para eso", finalizó.

