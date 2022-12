Julio García: 'Las probabilidades de que el TAS nos dé la razón son más del 50%' | Fuente: Liga 1

Este 17 de marzo el TAS emitirá un pronunciamiento oficial sobre el reclamode Alianza Lima acerca de la sanción impuesta por la Comisión de Licencias a Carlos Stein, lo que podría devolver al cuadro victoriano a la primera división esta temporada.

Por su parte, Julio García, representante legal del cuadro blanquiazul, se refirió a sus expectativas: "Nosotros solicitamos un procedimiento acelerado. El 17 de marzo conoceremos la decisión del TAS sobre lo que hemos presentado”, indicó García en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

En tanto a la naturaleza del pedido del cuadro íntimo, aclaró: "El TAS se pronunciará sobre si fue buena o mala la decisión de Licencias sobre la sanción a Carlos Stein. El 17 de marzo se sabrá y, si fue mal aplicada, se ordena que se afirme una sanción diferente y Alianza no debería descender”.

Sin embargo, no solo indica que la solicitud es evaluar si la sanción de Licencias fue correcta o no, sino aplicar un cambio sobre ella: “El TAS se pronunciará sobre si fue buena o mala la decisión de Licencias sobre la sanción a Carlos Stein. El 17 de marzo se sabrá y, si fue mal aplicada, se ordena que se afirme una sanción diferente y Alianza no debería descender”.

En tanto a sus expectativas, indicó: "Para los abogados de Alianza Lima, las probabilidades de que el TAS nos dé la razón son más del 50%”.

NUESTRO PODCASTMaradona: La mano de Dios y el gol del siglo

Diego Armando Maradona dejó su impronta para siempre en dos jugadas que pasaron a la historia del fútbol hace 34 años frente a Inglaterra: el gol del siglo y la mano de Dios.

Your browser doesn’t support HTML5 audio El abogado de Alianza Lima ante el TAS aseguró que el 17 de marzo se tendrá la respuesta si el club juega en Liga 1

Te sugerimos leer