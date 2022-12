Jean Deza en Alianza Lima. | Fuente: Instagram

La situación de Jean Deza en Alianza Lima es una incertidumbre. La dirigencia del club blanquiazul señaló días atrás que su caso lo está evaluando el área legal luego de protagonizar hechos extradeportivos.

Pese a ello, Julio César Uribe cree que Jean Deza aún no es un "caso perdido", aunque lamentó que no haya aprovechado sus malas experiencias para reflecionar.

"No lo puedo calificar como un caso perdido. Lamento que no haya sacado provecho de sus desagradables experiencias para convertirlas en agradables", declaró en entrevista con América Noticia.

Uribe recordó cuando fue entrenador de Deza en la San Martín en 2013. "Luego de dos meses en la reserva (SAn Martín) lo volví a incorparar y con tres partidos pudo llegar a Francia", agregó.

"Él cuando me ve, me abraza, me dice: 'mi papi'. Yo quisiera abrazarlo para felicitarlo y no para jalarle las orejas", concluyó Uribe sobre el delantero de 26 años.

Deza volvió a Alianza Lima a inicios del 2020; sin embargo, no logró destacar en el once blanquiazul y fue más protagonista fuera de las canchas. Jugó en Europa en equipo como MZK Zilina (Eslovaquia), Montpellier (Francia) y Levski Sofia (Bulgaria).

