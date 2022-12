Alianza Lima disputará la Liga 1 Bettson 2021 | Fuente: Liga 1

Primer paso concreto para Alianza Lima. Tras la reunión sostenida este jueves en Videna entre representantes de Alianza y la Comisión Especial conformada por la Federación Peruana de Fútbol, se le confirmó al club blanquiazul su participación en la Liga 1 Betsson de la temporada 2021.

“Alianza Lima va a disputar la Liga 1 Betsson 2021. Eso no está en discusión”, dijo Ariel Reck, asesor de la Comisión Especial de la Liga 1 en el caso TAS ante Alianza Lima, en diálogo con 'Fútbol como Cancha' de RPP Noticias.

No obstante, no existe concordancia todavía sobre cómo se desarrollará el campeonato, ya que RPP pudo conocer que la recomendación técnica de la Liga 1 es que sea con 18 clubes participantes, mientras que el directorio de la Federación Peruana plantea que sea con 19. Así, la interrogante es sobre el futuro de Carlos Stein.

"Uno de los puntos que no está resuelto es qué va a pasar con Carlos Stein. Es una de las cuestiones que está evaluando la comisión. Hoy se va a resolver", señaló Ariel Reck.

Si bien la participación de Alianza Lima en la Primera División está decidida, no se resolvió desde cuándo afrontaría los partidos de la Fase 1, que desde este viernes desarrolla su segunda fecha.

"Ha habido conversaciones entre la Comisión y Alianza Lima para evaluar cuándo sería prudente que se reincorpore a la Liga 1, por el tema de preparación", indicó el asesor.

"La Comisión de Licencias es independiente de la FPF. Se califica por concurso, no se puede contratar a cualquiera. Está claro que no hay clubes beneficiados por la FPF, como se dice. Si fuera así, estos clubes no estarían en esta situación", añadió.

