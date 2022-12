Alianza Lima: jugadores continúan entrenando con miras a disputar la Liga 1 | Fuente: Alianza Lima

El último miércoles se dio a conocer la resolución del TAS en favor de Alianza Lima y su reclamo por quita de puntos a Carlos Stein tras incumplimiento de pagos en el 2020.

Por su parte, los jugadores del cuadro íntimo ya se vienen preparando para lo que, según esperan, será su participación en la Liga 1 Betsson 2021.

Los jugadores blanquiazules continúan entrenando en el colegio La Inmaculada, algunos días a doble turno, y la semana anterior alternaron con trabajos en el estadio Alejandro Villanueva.

Asimismo, el equipo de Carlos Bustos viene haciendo trabajos de fuerza, potencia y coordinación; sin embargo, todavía no practican fútbol entre sí, por lo que no se tiene un once tentativo del cuadro íntimo.

Como se recuerda, la Liga 1 Betsson 2021 ya tuvo su primera jornada el fin de semana pasado y, de incorporarse Alianza Lima, tendría un partido pendiente.

Por su parte, Hernán Barcos, delantero y refuerzo de Alianza Lima para esta temporada, publicó una fotografía previo al entrenamiento junto a Jonathan Lacerda, defensor y nuevo jugador blanquiazul, y Josepmir Ballón, quien llegó la temporada pasada.

