José Manzaneda jugó 16 partidos | Fuente: @AlianzaLima

Llegó la hora del adiós. El delantero José Manzaneda es otro de los jugadores que no continuará en Alianza Lima, o al menos eso se desprende del mensaje que envió a los hinchas del cuadro blanquiazul en sus redes sociales.

El atacante peruano llegó a Alianza Lima a préstado por dos temporadas, pero se habría resuelto el vínculo con el club íntimo. El dueño de su carta pase es La Serena de Chile.

Manzaneda no llegó a tener continuidad en Alianza Lima debido a una lesión, que lo alejó de los campos cerca de tres meses. Tan solo jugó 16 partidos y anotó un gol.

El jugador utilizó sus redes sociales para despedirse de los hinchas con un mensaje que a la letra dice lo siguiente:

"GRACIAS ALIANZA No hay nada ni nadie más importante que tú. .Eternamente agradecido con la hinchada... la gente que quiere y trabaja para el club, la gente que siempre está para nosotros los jugadores... para que no nos falte nada, los que más sufren cuando se pierde y los que más gozan cuando se gana... pero por sobre todo que jamás abandonan. Eso me llevo de Alianza... enormes jugadores, maravillosas personas que merecieron más, en todo sentido y que ahora inician un nuevo desafío como todos los años. .Pase momentos maravillosos, pero también me tocó vivir lo peor para un jugador... gracias a mi forma de ser, de ver la vida, mi creencia en Dios y mi familia... siempre me mantuve profesional y leal a mis compañeros, como también lo fui con este hermoso club hasta el final .Solo tengo palabras de agradecimiento para todos ustedes, por tanto tanto cariño, jamás lo olvidaré!!! ."

