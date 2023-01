Jorge Luis Pinto sacó campeón a Alianza Lima en el año 1997. | Fuente: Correo

Alianza Lima tiene la misión de volver a la Liga 1 lo más rápido posible. Al quedar en el puesto 18 este 2020, los íntimos bajaron a la segunda división, lo cual también golpea duramente su economía para el futuro inmediato. Pese a la crisis, el exentrenador del club y campeón con el primer equipo, Jorge Luis Pinto, no tendría problemas en dirigirlo.

Jorge Luis Pinto conversó este martes con Ovación y allí respondió en relación al duro momento que vive Alianza Lima por jugar en segunda división. En esta situación, el entrenador colombiano espera aportar lo suyo para que los de La Victoria sean parte de la Liga 1 en 2022.

"Decir que no quiero dirigir a Alianza, eso no pasará nunca y sobre todo en los momentos más difíciles. Si se puede aportar, con el mayor de los gustos estaría dispuesto. Es el momento en que todos deben colaborar. Alianza es una gran institución, la más grande del Perú y no veo inconvenientes", fue lo que dijo Pinto.

Jorge Luis Pinto, voceado para llegar a Alianza Lima

Asimismo, manifestó que "el día que los directivos me llamen, ese día voy a responder por los acuerdos. El momento que se me presente la opción, responderé". Es una de las cartas que se han dejado ver para tomar las riendas del primer equipo en la Liga 2.

Luego de la final de la segunda división entre Juan Aurich y Alianza Atlético (el cuadro sullanense se quedó con el torneo), Victor Villavicencio, gerente general de la Liga 1, confirmó que la Liga 2 dará inicio el 24 de abril. Alianza Lima tiene más tiempo para definir su plantel.

