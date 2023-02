Marulanda fue dirigido por Pinto en Alianza Lima en 1997 | Fuente: Prensa Alianza

Jorge Luis Pinto es uno de los entrenadores más recordados de Alianza Lima y ello responde al título que consiguió en el Descentralizado 1997, rompiendo una sequía de 18 años.

A pesar de ya más de dos décadas de aquella campaña, el técnico colombiano siempre ha sido mencionado como candidato para volver a vestir el buzo blanquiazul y reconoció que tuvo un contacto para volver a hacerse cargo del equipo. “Hace año y miedo me reuní con los dirigentes en Bogotá y después ya no me llamaron más”, dijo Pinto en entrevista con ‘Trome’.

Jorge Luis Pinto mantiene relaciones con Alianza Lima, pero señaló que esta no sería la mejor con el directivo Víctor Hugo Marulanda, a quien dirigió en la temporada 1997 durante su etapa de futbolista cuando el club resultó como campeón del Descentralizado.

“El club tiene el derecho a contratar a quien desee, pero su director deportivo, Víctor Hugo Marulanda, no puede decir cosas indebidas de mí. Me gustaría preguntarle y que me lo diga en la cara. Tengo testigos de todo lo mal que habla de mi persona”, sostuvo.

El estratega de 67 años, entrenó por última vez al Millonarios de su país hasta el 2019. Antes estuvo al frente de las seleccions de Costa Rica y Honduras.

Te sugerimos leer