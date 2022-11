Jorge Luis Pinto fue campeón nacional con Alianza Lima en 1997 | Fuente: Prensa Alianza

Jorge Luis Pinto es uno de los entrenadores extranjeros más recordados en Alianza Lima. Obtuvo el título nacional en 1997, casi dos décadas después del último que había conseguido el cuadro blanquiazul.

Todavía en actividad, a pesar que en la actualidad no se encuentra ligado a un club o selección, el entrenador colombiano de 67 años volvió a referirse al elenco peruano y manifestó su deseo de retornar a hacer cargo del primer equipo. “Aún tengo el sueño de volver y devolverle el estatus que merece Alianza", dijo en entrevista con ‘Azul y Blanco’.

De acuerdo con Pinto, en los últimos años tuvo contacto con la directiva íntima para evaluar su vuelva a la institución, pero explicó el factor que dificultaría eso en el presente.

“Hace año y medio me reuní con gente de Alianza en Bogotá. Era un secreto de estado, pero ya pasó mucho tiempo. Había la posibilidad, pero no se llegó a buen puerto, porque el Millonarios lo vio inoportuno. Últimamente no, sé que hubo una confusión. Alianza Lima tiene la libertad de contratar a quien crea conveniente. (Víctor) Marulanda puede llamar a cualquiera. Lo que no permito que se irrespete el nombre de Pinto. Porque yo he recorrido mucho, he ganado donde me ha tocado dirigir. He quedado quinto en un Mundial con Costa Rica, cuarto en Olimpiadas con Honduras, por eso no voy a permitir que se me maltrate. En Alianza saben de mis principios y mis sentimientos”, explicó el técnico.

