Joazinho Arroé recordó cómo Pablo Bengoechea no lo consideró como titular en la última temporada en Alianza Lima. El volante de 27 años remarcó que su suplencia fue un "error" por parte del entrenador uruguayo.

"Para Bengoechea no era un error no ponerme de titular, para mí sí, pero lo entiendo, siempre trato de entender al técnico. Creo que Pablo necesitaba extremos que centren y yo no soy uno de ellos, a mí me gusta más estar en contacto con el balón, organizar el juego, de ese modo lo entiendo", declaró Arroé en entrevista en el Instagram de Movistar Deportes.

Recordó también que este año anotó un gol y en los siguientes dos partidos no jugó. "Pero por ejemplo en la semifinal con Sporting Cristal, gracias a Dios entré y cambió un poco el partido, estuve incluido en los ataques y en la vuelta no jugué ni un minuto, eso sí me costó creer. También lo de este año, que hice gol y los siguientes dos partidos no jugué", agregó.

Asimismo, Arroé afirmó que mantiene contacto directo con el entrenador chileno Mario Salas, pese al aislamiento por el coronavirus. "Venimos teniendo comunicación con el comando técnico. Ayer hablé con el 'Profe' Salas y nos dijo lo que quería. Su modo de juego va más acorde a nosotros. Ya si con eso jugamos mal, es más culpa de nosotros los jugadores", sostuvo.

El exjugador del Siena de Italia llegó a Alianza Lima a inicios del 2019, temporada donde anotó cuatro goles. Mientras este año lleva dos anotaciones.

