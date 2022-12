Jhonny Baldovino: 'Para profesionalizar el fútbol y competir a nivel internacional debemos cumplir las reglas'. | Fuente: Liga 1

Este miércoles, Jhonny Baldovino, asesor legal de SAFAP, conversó con RPP Noticias sobre el reciente reclamo que presentó Alianza Lima acerca de la imposición de multa económica a Carlos Stein por falta de pagos, ya que, en su postura, debió ser quita de puntos.

"Lo que reclama Alianza Lima es que la resolución del 23 de noviembre que impuso sanción económica por falta de pagos de AFP a Carlos Stein no se ajusta a lo que dice el reglamento y creo que tienen razón. El reglamento indica que le correspondía deducción de puntos en el campeonato. ¿Era la primera vez que Carlos Stein incumplía el pago de AFP? No. Ya había incumplido en enero y febrero, o sea era la tercera vez. Por lo tanto, lo que correspondía deducción de puntos", indicó Baldovino.

Asimismo, agregó: "Desde la Agremiación entendemos que el fútbol no es solo el resultado que se da dentro de la cancha. Si queremos profesionalizar tenemos que cumplir el reglamento y acostumbrarnos a eso para que no se genere competencia desleal. No creo que esa haya sido la intención de la Comisión de Licencias, pero pudo haber caído en un error".

En tanto a lo que se espera a partir del reclamo, afirmó: "Si Alianza Lima considera que hubo equivocación, lo hace notar y se puede corregir. Ahora, Alianza también ha presentado que se revise las planillas de pago de los trabajadores en los meses de setiembre y octubre. Tienen sospecha de esto porque hace unos días se hizo pública una carta del club del 3 de octubre solicitando dinero a la FPF".

"La solución la tiene en sus manos la Comisión de Licencias que ha venido trabajando bastante bien. No se trata de favorecer o perjudicar a alguien, sino de que se apliquen las normas y se quede quien se tenga que quedar", aseveró Baldovino.

Con respecto a la postura del club 'blanquiazul', indicó: "Antes del partido con Stein, Alianza LIma presentó una carta que fue respondida por la FPF. No es que se esperó a última hora, sino que estuvo esperando que se corrija esta situación desde hace tiempo. Ya depende de la FPF corregirlo o no. Si no respetas las reglas, no vas a competir a nivel internacional".

