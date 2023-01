Jefferson Farfán firmó por dos temporadas con Alianza Lima | Fuente: Alianza Lima

Jefferson Farfán es uno de los mejores futbolistas que pasó por Alianza Lima en las últimas dos décadas, destacando desde joven por su gambeta, velocidad y gol. Se convirtió en figura y logró emigrar a Europa, pero pese a estar distanciado casi 17 años del club blanquiazul, mantuvo la relación con símbolos de la institución, los que también representaron algo en él.

Siempre dijo admirar a Waldir Sáenz, goleador histórico de Alianza Lima con quien llegó a compartir vestuario. En el caso del mundialista Jaime Duarte, fue el encargado de hacerlo debutar el 28 de julio del 2001, cuando todavía tenía 16 años.

Ambas figuras estuvieron presentes en Matute para el día del regreso oficial de Jefferson Farfán al cuadro íntimo y fueron los encargados de entregarle la camiseta de esta temporada con el número 10, el cual vestirá en este ciclo con Alianza Lima.

"Yo nunca entrené a Jefferson, pero estoy inmerso en el fútbol de menores muchos años. Yo no trabajaba en Alianza, era una especie de 'scouting' que había pedido Paulo Autuori. Mi función era darle informes de los partidos que se iban a jugar. Cuando Autuori se va y se van muchos jugadores, me piden que me haga cargo del equipo y ahí es cuando le digo a Carlos Carpio que faltan jugadores y me dan un papel que tenía los nombres de Farfán y Guerrero", recordó Jaime Duarte en 'Ovación', sobre el debut de Jefferson Farfán, hace 20 años ante Deportivo Wanka.

Desde entonces, Jefferson Farfán jugó 93 partidos de carácter oficial y convirtió 34 goles. Ahora, bajo la dirección de Carlos Bustos, buscará nuevos registros en Alianza Lima.

Jefferson Farfán llevará la '10' en Alianza Lima | Fuente: Alianza Lima

Jefferson Farfán llevará la '10' en Alianza Lima | Fuente: Alianza Lima

NUESTROS PODCASTS

A pesar de que una persona haya recibido las dos dosis de cualquiera de las vacunas contra la covid-19, es posible que se infecte con la enfermedad. ¿Por qué?, el Dr. Elmer Huerta nos explica las razones y si esto significa estar en peligro de perder la vida.

Te sugerimos leer