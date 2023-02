Jefferson Farfán alabó trabajo de Pablo Bengoechea | Fuente: Alianza Lima

Alianza Lima está armando un plantel que ilusionado a todos sus hinchas y uno de ellos es Jefferson Farfán, quien no escatimó elogios a los blanquiazules y su técnico Pablo Bengoechea.

"Estoy contento por Alianza, ha armado un plantel supercompetitivo. ¿A quién no le gustaría estar con esa calidad de jugadores?", contó Jefferson Farfán al diario El Comercio,.

Jefferson Farfán reiteró sus deseos de volver a jugar en Alianza Lima en un par de años y no ahora: "Mi situación en estos momentos es diferente, solo me queda desearles lo mejor", acotó.

La 'Foquita' aseguró que le gusta cómo juega Alianza Lima. "Claro que me gusta el estilo del profesor Bengoechea. Si el equipo gana, los hinchas tenemos que estar felices".

En los últimos meses, Jefferson Farfán ha estado en Lima realizando su rehabilitación en la Videna, por eso se dio tiempo de ver la Liga 1. "Hay jugadores con gran talento y con buen pie. A mí me encantan los de buen pie como Quevedo, como Millán, el mismo Montaño. El campeonato peruano es el de siempre, hay chicos con calidad, hay muchos extranjeros. A mí me gustaría que los chicos jóvenes tengan más oportunidades para jugar".

En las últimas semanas se habló de la posibilidad que Carlos Zambrano llegue a Matute. "Carlos es superjoven y tiene cualidades para seguir jugando en Europa o en la liga que quiera".

Sobre su compañero en la Selección Peruana, Alberto Rodríguez comentó: "Hace unas semanas nos encontramos en la Videna y se lo comenté. En ese tiempo aún Alberto no tenía nada firmado y eso fue lo que me dijo. Pero me alegra mucho que ahora podrá vestir la camiseta de Alianza. Espero que lo disfrute".

