Jefferson Farfán entrenando en la Videna. | Fuente: Selección Peruana

El hincha de Alianza Lima volvió a ilusionarse esta semana con su club, luego que el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) declaró procedente su reclamo que determinó la vuelta del equipo blanquiazul a la Liga 1 Betsson temporada 2021.

Asimismo, se conoció que Jefferson Farfán llegó a aun acuerdo de dos temporada con Alianza Lima, que en las próximas horas oficializará el fichaje del delantero de 36 años de la Selección Peruana.

Ahora, los fanáticos del equipo blanquiazul se preguntan en qué posición jugará Jefferson Farfán en el once del argentino Carlos Bustos. En una entrevista con Movistar Deportes, la 'Foquita' dio a conocer que se siente más cómodo jugando "libre" como '10' atrás del '9', que en este caso sería Hernán Barcos.

"Me siento más cómodo jugando de libre. No sé si llamarlo de '10' o de extremo de afuera o por dentro. Un centrodelantero y yo como libre, es donde yo me siento más cómodo. Mi entrenador (ExDT de Lokomotiv) me dice que improvise", señaló Farfán quien entrena en la Videna.

De momento, el once de Alianza Lima sería el siguiente: Steven Rivadeneyra; Kluiverth Aguilar, Jonathan Lacerna, Jefferson Portales, Ricardo Lagos; Pablo Míguez, Josepmir Ballón, Edhu Oliva; José Manzaneda, Hernán Barcos y la 'Foquita' Farfán.

El primer partido del año de Alianza Lima sería ante Cusco FC, correspondiente a la fecha 3 de la Liga 1 Betsson.

Jefferson Farfán anotó de penal. | Fuente: Instagram Jefferson Farfán

¿Cuándo será presentado y desde que fecha jugará en la Liga 1?

La 'Foquita' en La Victoria. Jefferson Farfán llegó a un acuerdo con Alianza Lima para jugar las dos próximas temporadas en la Liga 1 Betsson. RPP Noticias también pudo conocer cuándo será su presentación como nuevo jugador blanquiazul.

Alianza Lima tiene planeado presentar a Jefferson Farfán el martes 23 de marzo. La información indica que la 'Foquita' siempre tuvo la predisposición de jugar por el equipo de sus amores y que no contempló en ningún momento una oferta de Deportivo Municipal.

Asimismo se tiene previsto que el exjugador de PSV Eindhoven y Schalke 04 debute en dos semanas con Alianza Lima. Es decir, estaría a disposición de Carlos Bustos desde la cuarta fecha de la Liga 1 Betsson.

NUESTROS PODCASTS

Un año después del primer confinamiento total por la pandemia de coronavirus, la mayor parte de Italia vuelve a estar confinada con la prohibición de salir de casa si no es para trabajar o motivos de necesidad, esto debido al incremento de casos de Covid19. ¿Tendremos tercera ola en el Perú? El Dr. Elmer Huerta explicó que esto ocurriría cuando cambie el clima en el país, además de la expansión de las variantes por el virus.

Newsletter "Fútbol como Cancha"

No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de “FÚTBOL COMO CANCHA”, en el que encontrarás los partidos, los datos y las pepas que debes tener en cuenta los fines de semana

Te sugerimos leer