Las transmisiones en vivo vía Instagram se ha convertido en una de las actividades favoritas de los futbolistas durante cuarentena. Esta vez fue el turno de Jean Deza, quien se encuentra entrenando desde casa.

Ante las constantes preguntas acerca de si continuará en Alianza Lima luego del mes de suspensión que recibió a causa de reiterativas faltas de conducta, el jugador respondió.

"¿Si sigo en Alianza? Yo soy jugador de Alianza, sigo en Alianza. Luego veremos qué pasa", afirmó Deza. Asimismo, leyó otra de las preguntas acerca de si ha recibido propuestas de otros clubes.

"Si he recibido o no ofertas de otro equipo, no sé. Yo no soy el que ve esos temas, lo ve mi representante", afirmó el atacante de 26 años que tiene contrato con el club de La Victoria hasta el 2021.

De otro lado, el jugador decidió leer la pregunta acerca de si se arrepiente de algo y su respuesta fue tajante: "Sí. Me arrepiento de todo lo que pasó en la época de los 'ampays'. Pero todos nos equivocamos, somos humanos", agregó el jugador.

"Yo sé lo que es comer m.... y pasarla mal. Hay algo que la gente tiene que entender, yo cuando llegué a Alianza nunca quise perjudicarme yo ni perjudicar al club", sentenció Deza.

Hasta donde se conoce, la inclinación por parte de Alianza Lima es que el jugador sea separado del equipo de Mario Salas. Sin embargo, este proceso todavía no se ha oficializado a causa de la paralización del torneo.

