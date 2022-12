Jean Deza firmó por Alianza Lima hasta la temporada 2021 | Fuente: Andina

El último martes, Jean Deza volvió a ser protagonista de una situación lejana al campo de juego. Estuvo en una reunión hasta pasada la medianoche, solo días después de haber sido excluido del partido de Alianza Lima en Ayacucho.

Dicha situación cambió los planes del entrenador Pablo Bengoechea, quien reveló que había considerado utilizar a Deza para el próximo juego frente a Deportivo Municipal y con posibilidades para el cotejo por Copa Libertadores contra Nacional y el clásico contra Universitario en la Liga 1. El técnico, otra vez, decidió dejarlo al margen.

¿Deza seguirá perteneciendo a Alianza Lima?

“Para este partido (Municipal) no va a estar convocado. Siempre peco por hablar de menos y no más”, dijo Bengoechea, al ser consultado por el futuro del delantero. El técnico puntualizó en la sanción más cercana a lo acontecido, aunque dejó entrever que, si llega otra sobre Deza, esta podría ser más drástica.

“Yo tomo medidas como entrenador, creo que lo que ocurrió perjudica al grupo y por eso para este partido no va a estar. Lo que va a pasar en el futuro no lo sé, si uno reitera estas acciones cuesta más recuperar la posición. Si aumentan los errores, aumentan las sanciones. Todos los futbolistas antes de estar en Alianza sueñan con llegar, algunos vienen y aprovechan la oportunidad y otros no la aprovechan. Cada uno es consciente de lo que hace, no es que no sepan”, mencionó.

“Vamos a ver qué pasa en el futuro, nadie ha dicho que vaya a seguir o que no vaya a seguir. En este momento me preocupa más los 3 puntos con Municipal, el lunes o martes van a tener más noticias”, agregó Bengoechea.

