Jean Deza jugó en el año 2019 en UTC de Cajamarca. | Fuente: Alianza Lima TV

Jean Deza es consciente de que su primer paso por Alianza Lima no fue de lo mejor. En una entrevista con 'Alianza Lima TV', el extremo de 26 años hizo memoria de su etapa por el elenco íntimo en el 2015 y reconoció que no mostró el profesionalismo necesario. Asimismo, dejó en claro que ahora se encuentra más maduro.

"Estuve en 2015, pero no hice las cosas como las tenía que hacer. Esta revancha la tomo de la mejor manera, es algo muy lindo para mí. Ahora me encuentro más maduro, en ese entonces no tuve la madurez y profesionalismo que tenía que tener. Son cosas que la vida te enseña, ahora Alianza Lima me ha dado una gran oportunidad y la tengo que aprovechar", dijo.

Por otro lado, Jean Deza se refirió al grupo que Alianza Lima tendrá en la Copa Libertadores y destacó la dificultad que representa enfrentar a clubes como Racing. No obstante, consideró que cuentan con una plantilla lo suficientemente buena para cumplir un papel positivo.

"Veo un grupo bien difícil, pero para Alianza Lima siempre es importante estar en un torneo internacional. Nos tocó una serie muy competitiva con rivales como Racing y Nacional, que son equipos grandes de su país. Sin embargo, sabemos de los futbolistas que tenemos y creemos que podemos hacer un buen papel en la Copa Libertadores", sentenció.

