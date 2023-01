Jean Deza, jugador de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

Jean Deza se encuentra optimista en los primeros días de su retorno Alianza Lima. Se siente agradecido por la confianza del entrenador Pablo Bengoechea y el club blanquiazul.

“A Pablo lo conozco desde hace años. Fue el primero que me convoco a las mayores, le tengo mucho respeto como persona y eso fue muy importante para dar el paso a Alianza Lima”, declaró Deza en conferencia de prensa.

Además, el exjugador de UTC de Cajamarca señaló que ahora se encuentra en su etapa más madura como futbolista. “Me toma con una edad más madura. Ahora miro al futuro, estoy agradecido con Alianza Lima. Es una nueva oportunidad, esas cosas negativas que me pasaron me enseñaron muchas cosas positivas a mis 26 años”, agregó.

“Todo técnico que me tocó en mi carrera me dije que mi problema no estaba en mis piernas sino en la cabeza”, subrayó.

Sobre la Copa Libertadores, sostuvo: “A todo jugador le gusta jugar es un torneo internacional, que te verá todo el mundo, pero primero pienso en Alianza, ganarme un puesto en el once haciendo bien las cosas. Eso lleva a la selección, no la descarto y me gustaría volver”.

Finalmente, Deza se refirió a la foto que se tomó con Alexi Gómez. “Nos conocemos desde muy pequeño y esa foto fue para nosotros algo positivo porque los dos queríamos estar en Alianza Lima. Lo único que queda es trabajar y darle duro a esta pretemporada”, culminó.

Jean Deza habló sobre sus primeros días en su vuelta a Alianza Lima

