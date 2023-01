Jean Deza fue uno de los refuerzos de Alianza Lima para la temporada 2020 | Fuente: Andina

Solo días después de dejar Alianza Lima, Jean Deza fue anunciado como jugador de Binacional para el resto de la temporada 2020. Separado del elenco blanquiazul por "falta grave al cumplimiento de sus obligaciones", el atacante asegura sentirse agradecido por la oportunidad que le brinda el actual campeón de la Liga 1.

"Estoy muy contento, me han trato bien. Recién llegué y estoy feliz y tranquilo, y eso hace que reflexione sobre las cosas qe he pasado. Agradezco a la institucion que me da la oportuinidad, espero sumar mucho", señaló a 'Diario Sin Fronteras' el atacante, quien ya se encuentra en Juliaca.

Asimismo, Jean Deza explicó los motivos que le impulsaron a unirse al cuadro de Juliaca, equipo que marcha en la parte alta del torneo local y disputa la Copa Libertadores.

"Fue una decisión tomada con mi representante. Binacional es un equipo duro para cualquiera, conozco la calidad de jugadores que tiene y también me animé por el torneo internacional, ya que la Copa Libertadores es importante para todos. En el torneo local, Binacional desde que ha subido a primera, está peleando arriba y creo que fue la mejor decisión que tomé para terminar el año bien", afirmó.

"Yo no quiero prometer nada, solo sacrificio por el equipo, dar lo mejor de mí y esperar a lo que logremos a fin de año", agregó.

