Hernán Barcos marcó su primer gol con Alianza Lima. | Fuente: @LigaFutProf

Este martes 30 de marzo, Alianza Lima debutó en la Liga1 Betsson 2021. Lo hizo con un empate 2-2 ante Cusco FC. Los goles íntimos fueron de José Manzaneda y Hernán Barcos, ambos de penal.

Precisamente el último protagonista, quien marcó el tanto de la igualdad, declaró al finalizar el encuentro, contó cómo se sintió y dio sus impresiones sobre el equipo blanquiazul.

"(Me siento) Cansado, por la falta de ritmo, por la falta de partidos, pero bien, contento con la entrega del grupo. A pesar de no haber hecho 90 minutos de fútbol, el grupo tuvo una entrega muy importante. sinceramente, pensamos que íbamos a estar peor. (Estoy) Contento con la entrega del grupo. Puedes ganar o perder, pero la entrega no la negociamos. Cuando nos pongamos bien, este grupo va a dar que hablar", dijo a Gol Perú.

Respecto al desarrollo del encuentro, hizo una autocrítica, aunque consideró que lo solucionarán para los siguientes enfrentamientos. "Nos apuramos muchas veces, erramos en el último pase, es algo que debemos trabajar y que venimos trabajando. Cuando agarremos bien el ritmo, vamos a estar mucho más finos, más precisos", agregó Hernán Barcos.

Por otro lado, respecto a su estado físico, el delantero de Alianza Lima aclaró que, aunque llega sin fútbol, se siente satisfecho. "Estoy bien, me falta ritmo, pero no tengo dolores ni lesiones, eso me deja tranquilo. Me dejó tranquilo el compromiso y la entrega", finalizó.

Palabra del DT

Al finalizar el partido, el entrenador de Alianza Lima, Carlos Bustos, también dio sus impresiones. "En líneas generales, el resultado está bien, pero queríamos ganar el partido. Es muy poquito el tiempo (de preparación), no tenemos pretemporada, pero tampoco tenemos excusas, estamos contentos de estar acá. Vamos a afrontar los partidos tratando de quedarnos con los tres puntos", mencionó.

Respecto a si se siente favorito, el DT íntimo mencionó que no. "Es muy difícil, cuando un equipo no puede hacer pretemporada, ser el favorito. Sabemos la camiseta que representamos. La inclusión de Jefferson Farfán es un plus para nosotros, pero no podemos estar a la altura de los que arrancaron con mucho tiempo de anticipación", expresó.

NUESTROS NEWSLETTER

Newsletter Fútbol como Cancha

No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de FÚTBOL COMO CANCHA, en el que encontrarás los partidos, los datos y las 'pepas' que debes tener en cuenta los fines de semana.

NUESTRO PODCAST

Maradona: La mano de Dios y el gol del siglo

Diego Armando Maradona dejó su impronta para siempre en dos jugadas que pasaron a la historia del fútbol hace 34 años frente a Inglaterra: el gol del siglo y la mano de Dios.

Te sugerimos leer