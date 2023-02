Hansell Riojas dejó Alianza Lima después de dos años y medio | Fuente: Alianza Lima

Era vox populi que Hansell Riojas no iba a continuar en Alianza Lima. Tanto que el cuadro blanquiazul empezó su pretemporada y no formó parte del plantel que se encuentra en Cieneguilla. Bueno, pasaron los días y llegó la despedida del defensa, que utilizó sus redes sociales.

Hansell Riojas realizó una reflexión sobre su paso por Alianza Lima. "Llegó el día que no estaba en mis planes. No era esto lo que quería. Me duele en el alma la forma como se está dando, ya que con esta despedida también estoy perdiendo mis sueños y metas"

Durante el Torneo Clausura, el zaguero nacional fue titular indiscutible en el once de Pablo Bengochea, pero sorpresivamente en los partidos por la definición del título de la Liga 1 no apareció. Fue borrado. "Tiene (Riojas) un tema personal conmigo y decidí que no contaré con él. La decisión de no contar con él para la final es solo mía", dijo el DT. No hubo más detalles. Lo único cierto es que no volvió a contar con él.

Riojas también se dio tiempo para escribirle a sus detractores. "Las personas que siempre me atacaron, me insultaron o me querian fuera del club, ya pueden celebrarlo", acotó.

