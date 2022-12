Exgerente de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

El exgerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, afirmó que desde la llegada del Fondo Blanquiazul ya no participó en la conformación del plantel

"Cuando se inició la temporada todos proyectaban algo totalmente diferente a lo que se dio, pero en el campo los resultados no se dieron y creo hubo varios motivos. No participé activamente en la conformación del plantel desde que llegó el director deportivo (Víctor Hugo Marulanda) en setiembre del año pasado. Él tomó contactó los primeros días de enero y ya no tuve ninguna participación como en años anteriores en los que, conjuntamente con el comité de fútbol y el comando técnico, llevamos adelante todas las contrataciones y ahí están los resultados", señaló a El Comercio.

Sobre los fichajes para la temporada 2020, Zevallos sostuvo que "desde el año pasado se empieza a trabajar, tres a cuatro meses antes. Muchos de los que llegaron fueron sugeridos por Pablo Bengoechea y algunos otros, quienes fueron contratados directamente por la dirección deportiva (Víctor Hugo Marulanda).

Asimismo, el exdirectivo de Alianza Lima dijo que el Fondo Blanquiazul sí participó "activamente" de las reuniones en los cuales se definían las contrataciones, lo cual negó Fernando Farah en entrevista con RPP Noticias.

"En setiembre llega Marulanda y a partir de ese momento nosotros empezamos a tomar contacto con algunos jugadores para este año. Ya había jugadores con contrato y otros que estábamos a punto de fichar. En todas esas reuniones de contrataciones participó el director deportivo, quien fue traído por el Fondo y específicamente por la persona que nombras. Ellos han participado activamente de eso. La verdad me sorprendió todo lo que dijo y eso habrá que preguntárselo a él", dijo.

Zevallos, que fue separado de Alianza en octubre pasado tras cinco años, confirmó que Beto Da Silva fue una contratación del Fondo Blanquiazul. "Sí, efectivamente. Hubo un acercamiento el año pasado y quien cerró el tema fue Víctor Hugo, pero por pedido del Fondo Blanquiazul. -En el caso de Alexis Gómez, representado por Gianfranco Revelli, se dice que llegó en ‘paquete’ buscando que Claudio Pizarro volviera a Alianza… No es así. Alberto Rodríguez, Carlos Ascues y Alexi Gómez son jugadores que en su momento Pablo los sugirió, pero el Fondo los aprobó. De todas las reuniones en las que participé siempre estuvo el director deportivo. Hasta enero existía un comité de fútbol y luego se fue desintegrando", culminó.

