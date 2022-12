Gustavo Zevallos afirmó que confía en el compromiso de Carlos Ascues. | Fuente: RPP Noticias

Mostró su respaldo. Esta mañana Gustavo Zevallos, Gerente Deportivo de Alianza Lima, habló del momento delicado que está pasando el club en tanto a resultados y las dudas que se han presentado en torno a eso.

"Esto recién comienza, todo lo que ha sucedido en Alianza Lima en los últimos años tiene nombre y apellido y es el de Pablo Bengoechea. Más allá de los sistemas o de que guste o no", afirmó Zevallos respecto a la continuidad del entrenador uruguayo al mando del conjunto 'íntimo'.

Asimismo, respecto a Carlos Ascues, quien no fue tomado en cuenta para el partido ante Ayacucho FC, aclaró que "entrena con el primer equipo, no con la reserva. Es lamentable lo que sucedió pero ya pasó, le damos vuelta a la página, confiamos en su compromiso, sabemos que está poniendo de su parte, no tengo duda que es un jugador de nivel internacional", agregó.

De otro lado, Pablo Bengoechea siguió la misma línea al sostener que el volante blanquiazul podrá ser tomado en cuenta ante Deportivo Municipal: "Deza y Ascues están aptos para jugar", indicó el técnico uruguayo.

Alianza Lima se enfrentará a Deportivo Municipal este viernes 28 de febrero a las 8:00 pm en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar.

