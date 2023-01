Gustavo Costas fue campeón nacional con Alianza Lima en 2003 y 2004 | Fuente: AFP

Gustavo Costas fue el técnico que salió campeón nacional con Alianza Lima en 2003 y 2004. Tras perder en la final del año 2009 frente a Universitario, dirigió al equipo en la Copa Libertadores 2010, donde llegó hasta octavos de final y es hasta ahora la última mejor campaña blanquiazul en el certamen.

"Le dije al presidente y a mis jugadores que haríamos una gran Copa Libertadores. Hicimos una pretemporada espectacular, una de las mejores que Alianza haya realizado en su historia porque fue en tres lugares distintos. Fue una Copa que, a pesar de lo años, cada vez que la veo me duele porque teníamos todo para llegar más lejos, yo me veía en una semifinal. Todo se hizo bien, pero por la culpa del árbitro todo se desmoronó. Pienso que esa vez en Chile se gestó uno de los robos más grandes que han existido en el fútbol", dijo el estratega en entrevista con 'Azul & Blanco'.

En 2011 dejó al cuadro íntimo para marcharse al Al-Nassr de Arabia. Desde entonces, en ocasiones surgió como una posibilidad para que retorne a la escuadra, pero situaciones como, presuntas acusaciones que lo inculpaban con temas económicos en Alianza, fueron algunos de las razones para que no se dira su regreso. El técnico argentino dio su explicaciones al respecto.

"A mí, la U. de Chile me daba 850 mil dólares para todo el cuerpo técnico y Alianza Lima solo me daba 250 mil dólares. Si yo quisiera robar ¿Voy a ir a robar donde me dan 250? Si fuera tanto por la plata me quedaba en Chile. Yo cuando regresé no había ni un peso en Alianza. La gente solo habla, hay mucha envidia. Fui a un equipo que me daba tres veces menos. Duele que digan eso. Yo sé lo que hice por Alianza. No había ni un puto peso. Después fueron generando dinero. ¿Qué hicieron con la plata? No sé, yo era entrenador", afirmó.

Gustavo Costas también se expresó sobre Guillermo 'Pocho' Alarcón, expresidente de la institución cuando él estuvo al mando.

"Yo siempre a los clubes donde voy, tengo buenas relaciones con los directivos, sino tengo una buena relación, no dirijo en un club. Cuando Carlos Franco pierde las elecciones le dije, si perdiste yo me voy porque tú me trajiste y él me dijo: 'no quédate, tú eres el único que puedes salvar a Alianza porque el club estaba mal, no había plata, ni nada. Él me llevó a conocer a Alarcón y por él lo conozco. Me dijo que era buena gente'. Yo me quedo con todo lo que di para Alianza. Qué voy a robar si no había un puto peso", manifestó.

Gustavo Costas es el actual entrenador de Guaraní de Paraguay | Fuente: Andina

