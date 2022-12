Gerardo Pelusso a George Forsyth: 'Todavía le duele que los eliminamos en Santiago'. | Fuente: Difusión

Hace 10 años ocurrió la polémica eliminación de Alianza Lima en manos de Universidad de Chile por la Copa Libertadores. A día de hoy, Gerardo Pelusso, quien fue entrenador de la tienda 'íntima' y luego se puso al mando del conjunto chileno, rememoró aquel compromiso y respondió a una reciente crítica de George Forsyth.

El actual alcalde de La Victoria y ex arquero 'blanquiazul' sostuvo hace unos meses que Gerardo Pelusso "paraba en la piscina y Viera era el director técnico" del equipo del 2006. Ante esto, el ex entrenador uruguayo respondió a lo dicho por Forysth para el semanario Azul y Blanco.

"No me voy a poner a discutir con un político. Yo discuto con futbolistas, no con políticos. Lo que pasa es que él obviamente tenía una relación más cercana con Mario Viera porque era el preparador de arqueros. A Forsyth todavía le duele que los dejamos eliminados en Santiago, ese es el problema", afirmó Pelusso, quien dirigó a la U. de Chile en el 2010.

Asimismo, agregó: "El presidente de ese entonces de Alianza Lima, Guillermo Alarcón, cuando volvió a Perú me crucifió, me hizo responsable de todo, de alguna manera para cubrirse que había quedado eliminado. Yo no le puse un revolver en la cabeza a nadie. Estaba al lado del asistente, fui y reclamé. ¿Qué querían que haga, que lo aplauda?".

