Binacional se coronó campeón nacional de la Liga 1 -2019. | Fuente: Liga 1 Movistar - Twitter

Alianza Lima solicitó formalmente los puntos del partido ante Binacional, luego del incumplimiento del cuadro juliaqueño al protocolo de bioseguridad estipulado por las autoridades sanitarias.

Tras el reclamo de la administración aliancista; Yorkman Tello, volante del club celeste, mostró su incomodidad por la decisión optada en el elenco blanquiazul.

“La verdad que nos sorprende mucho que Alianza Lima pida los puntos. No estoy de acuerdo que ganen en mesa. Sí reconocemos nuestros errores y que el club no ha incumplido los protocolos, pero por eso no pueden pedir los puntos. Hemos acatado lo que dice la federación”, indicó Tello a ‘Depor’.

“Alianza Lima es un equipo grande y tiene buenos jugadores. No sé a dónde quieren llegar, pero pienso que no es dable ganar tres puntos en mesa. Nosotros somos un equipo muy unido, muy trabajador, han llegado diferentes futbolistas y mejores personas”, agregó.

El 4 de agosto, Binacional se sometió a pruebas moleculares para descartar casos de COVID-19 donde los resultados reportaron ocho casos positivos al virus, siendo futbolistas, seis de ellos.

Si bien la jornada 7 del Torneo Apertura se suspendió producto de las aglomeraciones suscitadas en los alrededores del Estadio Nacional, el argumento se basa en que lo sucedido es un “hecho imputable y comprobable al cuadro de Juliaca y que la posterior suspensión del campeonato optada por el IPD fue por otro punto aislado entre sí”.

