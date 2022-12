Francisco Duclós reveló que espero en algún momento jugar nuevamente en Europa y ser convocado a la Selección Peruana. | Fuente: Alianza Lima

Alianza Lima alista todos los detalles para la vuelta de la Liga 1. El cuadro íntimo tendrá como rival a Sporting Cristal en el partido válido por la fecha 8 del Torneo Apertura. En la previa del encuentro, Francisco Duclós detalló los trabajos que vienen realizando bajo las órdenes de Mario Salas.

“Se nota que el equipo se está tratando de adecuar a un sistema un poco más dinámico, donde hay mucha más presión y donde hay más posesión de balón. El 'profe' nos pide tratar de salir jugando la mayor cantidad de veces posible, así tengamos presión y tratar bien la pelota desde atrás. No teme quedar mano a mano atrás, su esquema táctico es bien agresivo", indicó Duclós al portal oficial del club.

El defensa de 24 años también se pronunció sobre las posiciones que desempeña en el campo de juego.

"Tanto de lateral como de central me adecuo bien, me gusta más ser zaguero en este esquema táctico que el 'profe' tiene y esperemos que las cosas me sigan saliendo bien en los entrenamientos. Y si tengo la oportunidad de jugar, también aportar con mi granito de arena", agregó.

Por otro lado, Francisco Duclós reveló los objetivos que tiene planteado en su carrera futbolística.

“Una meta que tengo es afianzarme en el once titular es una meta que tengo, salir campeón que es lo que todo hincha quisiera y en algún momento regresar a Europa y ser convocado a la Selección", finalizó.

Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal el próximo martes 25 de agosto a las 2:15 pm. El duelo se disputará en el Estadio Nacional.

Te sugerimos leer