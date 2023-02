Cindy Novoa se convirtió en nueva jugadora de Alianza Lima | Fuente: Alianza Lima

Aunque el fútbol femenino, así como los diversos deportes en el Perú, no cuenta actuamente con el permiso del Gobierno para realizar sus activades, no ha sido impedimento para que los clubes puedan planificar su temporada 2021. Así, Alianza Lima anunció un fichaje bomba: Cindy Novoa, figura y campeona con Universitario de Deportes, se convirtió en nueva jugadora blanquiazul.

"¡Damos la bienvenida a Cindy Novoa Díaz. ¡Vamos a darlo todo!", anunció este viernes el conjunto victoriano a través de sus redes sociales.

El pasado 1 de febrero, la mediocampista peruana de 25 años dio a conocer a través de una carta que no seguiría en la 'U', a pesar que el elenco merengue está clasificado a la Copa Libertadores de esta temporada.

"Lamentablemente no me voy como me gustaría, hay razones que van en contra de mi ética profesional y personal. Uno siempre debe tener el derecho de expresarse y comunicar cuando ve que las cosas no son correctas. Los valores y el respeto no son negociables", explicó por entonces.

Cindy Novoa, natural de Amazonas, fue distinguida como la mejor jugadora de fútbol femenino en el Perú en las ediciones 2014 y 2019, ambas veces vistiendo la camiseta crema. En esa última campaña (ya que en 2020 no se jugó el torneo debido a la pandemia del coronavirus), la 'U' venció a Alianza en la final de la Etapa Regional, donde Novoa marcó uno de los goles.

Gol de Cindy Novoa a Alianza Lima en 2019 | Fuente: DirecTV Sports

