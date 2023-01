Luis Ramírez dejó Alianza Lima después de cuatro años | Fuente: @AlianzaLima | Fotógrafo: LUIS NOGUERA

"Gracias por todos estos años, pero no estás en los planes para la próxima temporada". Palabras más, palabras menos, eso lo que le dijeron anoche a Luis Ramírez, quien no continuará en Alianza Lima.

Después de cuatro años, 'Cachito' Ramírez no renovó contrato con el cuadro íntimo. RPP Noticias pudo conocer que no se negoció una reducción de sueldo u otra propuesta, tal como trascendió. Simplemente no está en los planes de la institución blanquiazul.

Como no hay tiempo para lamentos, hay que voltear la página lo más rápido posible y analizar el futuro. Hace una semana, el volante nacional, 35 años, recibió una oferta de Binacional, pero quedó en nada porque se pensó que continuaría en Alianza Lima.

Ahora ha surgido la posibilidad de Sport Boys.

Durante los cuatro años en Alianza Lima, Luis Ramírez jugó 138 partidos con la camiseta blanquiazul. y marcó 14 goles

LOS NUEVOS ROSTROS DE ALIANZA LIMA

Pese a que solo han oficializado el fichaje de Josepmir Ballón y Jean Deza, Alianza Lima ha contratado también a Alexis Gómez, Alberto Rodríguez. Está a punto de cerrar con Carlos Ascues y negocia con un arquero ante la posible transferencia de Pedro Gallese a la MLS.

