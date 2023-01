Ballón habló por primera vez como jugador de Alianza Lima: 'Prometo que lucharé por los objetivos del equipo' | Fuente: Alianza Lima TV

Josepmir Ballón es el primer y único fichaje de Alianza Lima, hasta el momento, ante ello el centrocampista tuvo sus primeras palabras como jugador blanquiazul y le envió un mensaje alentador al hincha.

"Le digo al hincha que voy a dar todo, prometo mucho trabajo, sacrificio y voy a luchar por los objetivos del equipo y lo que quiere el hincha, quizá a final de año vernos felices levantando una copa. Pero eso no se va a poder hacer sin la ayuda de ellos partido a partido" declaró Ballón en una entrevista con Alianza Lima TV.

Además el exUnión de Concepción dejó en claro cuáles son sus objetivos para la próxima temporada. "Mi objetivo es hacer una buena pretemporada y poder encajar en el equipo de la mejor manera y sumar desde donde me toque. Lo que necesita Alianza es que todos sumemos para lograr los objetivos al final de año, conseguir un pase a la copa y campeonar", aclaró.

Josepmir Ballón también hizo un análisis sobre su rendimiento a lo largo del 2020. "Una mitad de año buena que me ayudó a poder llegar a la Selección y una segunda mitad complicada por algunos motivos y cosas que no me ayudaron a tener la continuidad que tuve en la primera parte, pero así es el fútbol, tiene sus altas y bajas. Uno siempre trata de tener regularidad", puntualizó.

