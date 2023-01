Ignacio de Arruabarrena debutó profesionalmente en el 2015 con Montevideo Wanderers. | Fuente: Prensa Montevideo Wanderers

La continuidad de Pedro Gallese en Alianza Lima para el próximo año no está segura y por eso en el elenco blanquiazul ya evalúan los nombres de algunos arqueros. Uno de los que sonó más fuerte en los últimos días fue el de Ignacio de Arruabarrena, actual guardameta de Montevideo Wanderers y que participará en el Preolímpico con la Selección Uruguaya Sub-23.

Sin embargo, pese a los rumores, el mismo Ignacio de Arruabarrena señaló no estar muy enterado de su vinculación con el elenco íntimo en una entrevista con la radio uruguaya 'Sport 890'. "Me representa mi padre, que tiene un fuerte perfil de negociación. En relación a Alianza Lima, solo sé lo que he leído en los portales", dijo.

De concretar su transferencia a Alianza Lima, Ignacio de Arruabarrena no llegaría a las primeras fecha de la Liga 1 Movistar 2020 en caso Uruguay clasifique a las etapas finales del Preolímpico. No obstante, de todas formas, el portero de 22 años sería un elemento importante en el cuadro victoriano para competir por el titularato junto a Leao Butrón.

En el año 2019 con Montevideo Wanderers, Ignacio de Arruabarrena jugó un total de 43 partidos como titular. Incluso, tuvo la oportunidad de enfrentarse a Sport Huancayo en la primera fase de la Copa Sudamericana.

