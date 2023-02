Steven Rivadeneyra llegó a Deportivo Municipal en el año 2018 proveniente de Alianza Atlético. | Fuente: Prensa Deportivo Municipal

Alianza Lima ya busca arquero para el próximo año. Considerando que el préstamo de Pedro Gallese termina a fines de año y la posibilidad de que Leao Butrón se retire, en el club íntimo ven con buenos ojos la chance de incorporar a un guardameta para la próxima temporada y uno de los nombres que más suena es el de Steven Rivadeneyra.

En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, Steven Rivadeneyra fue consultado sobre el supuesto interés de Alianza Lima por sus servicios y el golero de Deportivo Municipal evitó extenderse al respecto. Sin embargo, dio un importante detalle sobre futuro: su contrato con el equipo edil termina este año.

"Tengo contrato con Deportivo Municipal hasta fin de año y simplemente me enfoco en mi club, después pensaré en el futuro. Ahora me debo a Muni y, de mi parte, estaría mal hablar sobre mi futuro sabiendo de la situación en la que estamos. Sobre lo de Alianza Lima no sé nada, eso lo está manejando mi representante. Espero terminar bien el año", dijo.

Por otro lado, Steven Rivadeneyra negó haber tenido un diálogo reciente con algún miembro del cuerpo técnico de la Selección Peruana. Sin embargo, no ocultó su deseo por ser llamado en alguna oportunidad.

"No he tenido ningún diálogo con el comando técnico de la selección y tampoco sé si se han comunicado con el cuerpo técnico de Deportivo Municipal. Nunca pierdo las esperanzas de ser convocado, tengo 25 años y en algún momento se me va a dar", sentenció.

Te sugerimos leer