Fernando Pacheco: 'Mario Salas es un entrenador diferente, nunca he tenido uno como él'. | Fuente: Liga 1

El último miércoles, Fluminense, equipo del jugador peruano Fernando Pacheco, se consagró campeón de la Copa de Río y, tras esta victoria, el jugador dio declaraciones al respecto y también se refirió a algunos aspectos del torneo local.

"Estoy feliz por estar en un club como Fluminense y haber ganado algo importante", sostuvo el futbolista de 21 años en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Por otra parte, también fue consultado acerca de qué recuerdos tiene de Mario Salas, actual entrenador de Alianza Lima y con quien salió campeón en el 2018 vistiendo la camiseta de Sporting Cristal.

"Mario Salas es un técnico diferente. Nunca más me tocó uno como él. Hace del grupo un grupo muy unido, lo hace una familia y eso es muy difícil de partir. No solo éramos once, sino toda la plantilla a la hora de que te tocara ingresar. Ninguno más que otro", detalló el ex jugador 'celeste' respecto al estratega chileno.

Como se recuerda, este jueves Mario Salas se unió a los entrenamientos de Alianza Lima de manera presencial en Esther Grande de Bentín luego de haber superado el contagio de coronavirus, tal como lo comunicó el club blanquiazul a través de sus cuentas oficiales.

