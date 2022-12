Your browser doesn’t support HTML5 audio RPP Noticias

El último sábado Alianza Lima descendió a la Liga 2 como conclusión de un año lleno de malos resultados. Por su parte, Fernando Farah, miembro del Fondo Blanquiazul -acreedor mayoritario del club 'íntimo'-, decidió ser el primero de la agrupación en salir a declarar.

Si bien en un inicio Farah pidió disculpas a la hinchada de Alianza Lima, también deslindó al Fondo de cualquier tipo de responsabilidad en tanto al armado del plantel de este año que, como indican los números, no dio resultados positivos, sino todo lo contrario.

"El Fondo es un acreedor y, como tal, ha estado involucrado en trazar planes. Confiamos en el profesor (Pablo) Bengoechea y el equipo que venía trabajando con él para armar el plantel. El Fondo se preocupó más por el futuro que del año presente", indicó Farah en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, sostuvo que muchos de los jugadores fichados a inicio de año y que luego fueron criticados por bajo desempeño fueron, en expreso, solicitudes del estratega uruguayo, quien dejó el cargo en marzo: "A inicio de año no se revisó jugador por jugador. Fueron, más que nada, pedidos de Bengoechea, se les trajo a los que quiso. Nosotros no armamos el equipo, ya lo he dicho antes pero continúan con el tema", agregó.

Por otro lado, fue cuestionado acerca de por qué, ya en el tramo final, no se contrató a un entrenador especializado en disputar descensos tras la salida de Mario Salas y, en su lugar, se optó por Guillermo 'Chicho' Salas y Daniel Ahmed.

"A Víctor Hugo Marulanda no se le ocurrió reemplazar a Mario Salas con un entrenador que no fuera de la casa. Daniel Ahmed y 'Chicho' conocían a todos los jugadores, ya tenían relación con ellos. Asumía alguien de la casa, como en su momento lo hacía el 'Cholo' Castillo", respondió Farah.

