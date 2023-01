Felipe Rodríguez, atacante de Alianza. | Fuente: Club Alianza Lima

Felipe Rodríguez no continuará en Alianza Lima. El atacante blanquiazul llegó a inicios de temporada por pedido del entonces entrenador, Miguel Ángel Russo, pero su contrato terminó y su futuro está en el continente asiático.

Fuentes de RPP Noticias conocieron que el uruguayo de 29 años llegó a un acuerdo con el Hapoel Tel Aviv de Israel, país al que mudará su fútbol a partir de 2020.

No es algo que sorprenda. El mismo jugador, tras el triunfo ante Sport Huancayo, lo había adelantado. "Podría haber sido mi último partido en Matute, la verdad no sé que va a pasar, pero con algo me tenía que ir. Me voy feliz", dijo esa vez. Y aunque luego jugó la final en su estadio, lo cierto es que sus declaraciones dejaban entrever su salida.

'Felucho' jugó 38 partidos con Alianza Lima, entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, y fue titular en 28 de ellos. Además, marcó ocho tantos.

