Federico Rodríguez: 'Tuve una mejor oferta económica en China pero me quedé en Alianza Lima'.

Este jueves se hizo oficial que Federico Rodríguez ya no sería más delantero de Alianza Lima por no llegar a un acuerdo en las negociaciones con el club y por atender prioridades familiares en Uruguay.

Por su parte, el delantero uruguayo aseguró haberse sentido muy cómodo durante su tiempo en el cuadro íntimo, al cual llegó en julio del año pasado, y reveló que tuvo una oferta por parte del fútbol chino que no tomó en su momento.

"Sí tuve la propuesta. Económicamente era algo muy significativo. China es un lugar que es muy lejos. El idioma, la cultura, son muchas cosas que yo, teniendo un hijo y otro más en camino, tuve que en una balanza y me quedé en Alianza Lima", afirmó el delantero en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

En la misma línea, agregó que en esta oportunidad, también por motivos familiares, no continuará en la institución victoriana: "En esa misma balanza pongo lo de ahora, para mí la familia siempre es lo primero", afirmó.

Asimismo, aseguró que, más allá de alejarse del club, se lleva un buen recuerdo de él y de su actual entrenador: "Mario, desde el primero momento que le comenté los detalles, que no los haré públicos, siempre tuvo la mejor disposición conmigo. Me dijo que él en mi lugar habría hecho lo mismo, que me apoyaba pese a que para él era quedarse sin un jugador. Yo le agradezco mucho".

