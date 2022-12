La situación de Kevin Quevedo en Alianza Lima aún no se aclara. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Carlos Lora

Elio Casareto habló en exclusiva en Fútbol Como Cancha de RPP Noticias sobre la situación de Kevin Quevedo en Alianza Lima. El representante de jugadores aseguró que el jugador blanquiazul debe tomar una decisión sobre su futuro sin culpar a terceros.

"Me parece que las personas tienen derecho de hacer de su vida lo que quieran. Pero que digan y sea conscientes de sus actos. Si él [Kevin Quevedo] quiere renovar, renueva. Si no quiere renovar, que no renueve. Pero que salga y diga 'no voy a renovar', y no que comience a crear historias que 'Tito' Chumpitaz está generando problemas, que Alianza está generando problemas, que Casareto está generando problemas'... Yo no tengo ninguna relación con Kevin Quevedo. Nunca he tenido un vínculo contractual con él", dijo el representante de jugadores.

Sobre Willy Quevedo, padre de Kevin, Casareto dijo que él mismo le explicó que el contrato con Alianza Lima estaba bien hecho. "Mi último contacto fue con el padre hace dos meses. Nos reunimos porque me enteré que le comentó a algunos amigos que el contrato de Kevin con Alianza estaba mal hecho. Estos amigos promovieron una reunión y me citaron con el papá. Expuso sus comentarios sobre el contrato y se le demostró contundentemente que el contrato no tiene absolutamente ninguna irregularidad", afirmó Casareto en Fútbol Como Cancha.

Asimismo, el representante de futbolistas afirmó que Quevedo no estaría jugando con Alianza Lima si el contrato estuviese mal. "Los contratos de trabajo, a veces, son un poco complicados y no todos necesariamente tienen conocimiento de cómo leerlos. Cuando se le explicó [a Willy Quevedo] delante de testigos, entendió que el contrato estaba bien. Es más, si el contrato estuviese mal, él [Kevin Quevedo] no podría estar jugando en Alianza", añadió.

Elio Casareto habló en exclusiva con RPP Noticias. | Fuente: Elio Casareto - Twitter

Casareto también aseguró que Kevin Quevedo estuvo de acuerdo con todas las cláusulas. "El día que se firmó el contrato, Kevin leyó cada una de las cláusulas, como hago con todos mis jugadores, y estuvo de acuerdo en todo. Luego se metió el padre y empezó a cuestionar el contrato. Este se encuentra inscrito en el Ministerio del Trabajo, la Federación, en todos lados", afirmó el representante de jugadores.

Elio Casareto considera que el contrato fue muy bueno para un 'jugador nuevo'. "En mi opinión, Alianza Lima hizo una muy buena apuesta por Kevin Quevedo en su momento. No puedo decir si es un contrato alto, pero puedo decir que, en ese momento, consideraba que era un buen contrato para una persona que recién empezaba", aseguró a RPP Noticias.

Sobre el caso de 'Tito' Chumpitaz, Casareto aseguró que el formador tiene razón en reclamar el derecho de formación. "Alianza le debía pagar un monto por derecho de formación. En ese momento, Alianza estaba un poco complicado con el tema de finanzas y Chumpitaz canjea ese derecho de formación por una participación importante en una venta a futuro, que me parece completamente razonable. En vez de recibir ese dinero en ese momento, lo canjeó por una venta a futuro. Entiendo que el padre [de Kevin Quevedo] cuestiona eso, pero no sé. No habla, no da entrevistas y solo se comunica por Whatsapp, y entiendo que con una versión que no tiene ni pies ni cabeza", aseguró el representante de jugadores.

Finalmente, sobre un posible fichaje de Quevedo hacia un club de Portugal, Casareto afirmó que no podía afirmar o negar nada. "Tengo una muy buena relación con Benfica, pero nunca me preguntaron. No quiere decir que ellos no hayan analizado la posibilidad de contratar a Kevin Quevedo a través de otro intermediario. Yo no estoy enterado de ningún interés de Portugal, pero no me sorprendería porque Quevedo es un buen jugador", dijo Elio Casareto.

Entrevista en exclusiva de RPP Noticias con Elio Casareto.

